Nissans neste GT-R ser ut til å være inspirert av Godzilla

Nissan har jobbet jevnt og trutt med den neste utgaven av GT-R, en bil som vi egentlig ikke har sett eller hørt noe vesentlig om på lenge. Men i et nylig intervju med TopGear.com, avslørte Nissans visepresident for europeisk design, Matthew Weaver, noen få smakebiter om den kommende bilen.

I tillegg til at den må prestere på områdene aerodynamikk, fart og ytelse, og være en funksjonell maskin som ikke vil være ute etter å vinne en skjønnhetskonkurranse, vil denne kommende GT-R også ha elementer inspirert av Toho Co.s ikoniske forhistoriske øgle, Godzilla.

"Greia med GT-R er at den må prestere på alle områder: aerodynamikk, fart og ytelse. Det er det som avgjør. GT-R har aldri handlet om å vinne skjønnhetskonkurranser - det er i stor grad en funksjonell maskin. Jeg husker da jeg jobbet med den forrige, hvor vi tilbrakte dager og netter i vindtunneler. Jeg har aldri gjort noe lignende siden med noe annet produkt. Så disse tingene vil uten tvil diktere formen på den neste bilen. I tillegg kommer vi til å legge til visse "Godzilla"-elementer der vi kan."

Det er ikke klart hva disse Godzilla-elementene faktisk vil referere til, men kanskje et lysarmatur som gjør at bilen gradvis lyser mer og mer er et alternativ. Hvis du trenger flere ideer, Nissan, vet du hvor du finner meg...

