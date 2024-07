Nitro gikk til topps i Evo 2024 Guilty Gear: Strive -turneringen

HQ

Det var fire store turneringer omtalt på Evo 2024 i år. På toppen av Street Fighter 6, Tekken 8, og Granblue Fantasy Versus: Rising, ble det også avholdt et stort Guilty Gear: Strive arrangement.

Når vi snakker om dette arrangementet, vet vi nå nøyaktig hvem som har kommet ut på toppen og tatt Evo Guilty Gear: Strive -arrangementet. Mesteren på slutten av dagen på søndag var Shamar "Nitro" Hinds, som beseiret "tatuma" i den store finalen for å kreve brorparten av premiepotten og gå videre til Arc World Tour 2024 Finals planlagt for 2025.

Nitro viste seg frem med sine Jack-O- og Giovanna-valg, som viste seg å være for mye for tatumas Sol. Mellom nå og AWT-finalen er det uklart hva neste begivenhet blir for Nitro.