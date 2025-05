Nivå opp i pris: Kostnadseksplosjonen på konsoller

HQ

Gamereactor var bare noen få år gammel, sosiale medier eksisterte ikke på samme måte som i dag og Neogaf var mitt åpenbare vannhull på nettet. Alle hang der, og utallige store nyhetshistorier startet via forumet. En av de største hendelsene som folk fulgte nøye med på, var prisen på spillkonsoller.

Konsollprodusentene spilte 4D-sjakk med hverandre, og det var ekstremt interessant å følge med på prisfallene. Det avslørte ting som hvordan salget gikk, hva konsollene kostet å produsere, hvordan det gikk med en konsollprodusent og mye mer. Før priskutt, som ofte kom etter en periode med lavt salg, var det mye spekulasjoner om når tiden ville komme og hva den oppdaterte prislappen ville være.

I 50 år med konsoller har det vært en selvfølge at prisene faller i takt med at maskinvaren blir mer utdatert. Denne generasjonen har vært akkurat det motsatte.

Det var imidlertid ingen spekulasjoner i det hele tatt om hvorvidt prisene ville bli hevet. Det var ikke snakk om noen prisøkning i det hele tatt, annet enn eventuelle justeringer som følge av valutaendringer og lignende. En elektrisk dings blir eldre og mer og mer utdatert for hver dag som går, noe som bør gjenspeiles i prislappen, så en halvering av prisen på en konsoll etter omtrent fem år var en forventet sak, og det var da det såkalte casual-publikummet kom inn i bildet.

Men ... det føles som en evighet siden. Denne generasjonen har vært et helt annet dyr. Da PlayStation 5 og Xbox Series X fikk sine respektive priser, ble folk halvt sjokkert over hvor dyre de var, med Sonys konsoll til 450 pund og Microsofts til det samme. Skalperingen ved lanseringen gjorde imidlertid at de kostet betydelig mer, og det ble skrevet utallige artikler om hvor urimelig det var.

Sony har hevet prisen på PlayStation 5, tilbehør og abonnementer flere ganger, og det forventes at de vil gjøre det igjen snart.

Skalpering er alltid helt urimelig og uetisk, men du kan sikkert gjette hvor jeg vil hen - nemlig at vi i dag betaler skalperingspriser for de samme konsollene etter at de faktisk har gått opp i pris siden lanseringen. Ikke bare én gang, men flere ganger. Det er flere årsaker til dette, først og fremst betydelig høyere kostnader i forbindelse med pandemien, etterfulgt av et enormt sug etter silisium etter at AI ble det nye sort i databransjen. Komponentprisene har dermed økt på en slik måte at det ikke har vært mulig å redusere prisene.

I tillegg har alle subsidiene og lignende i forbindelse med pandemien fått inflasjonen til å skyte i været. Du husker sikkert overskriftene om hvordan prisene gikk opp i turbofart og gjorde oss alle fattigere. Dette bidro selvfølgelig også til å presse opp prislappene.

Wargaming er et av mange spillselskaper som har støttet Ukraina. Russlands krig har ikke bare forårsaket enorme lidelser, men også bidratt til en mer ustabil økonomi.

I tillegg kommer faktorer som at Vladimir Putin og Russland bestemte seg for at det var verdt å sprenge et land i luften og ofre opptil en million av sine egne innbyggere for å ta litt land fra en nabo - noe som førte til ulike operasjoner som koster penger.

Men... det som har påvirket den siste halvannen måneden er de amerikanske tollsatsene, der president Trump flere ganger har sagt at det er som å skattlegge andre land - hvorpå han har gått frem og tilbake under hard kritikk, samtidig som noen land ser ut til å samarbeide tettere for å omgå USA. Vi vet ennå ikke hvordan dette vil ende, men det er klart at det vil bli snakk om høye tollsatser, og de vil måtte betales. Uansett hvordan vi ser på det, vil alle kostnadene falle på forbrukerne.

Microsoft hevet nylig prisen på Xbox Series X til nesten et sjokk, sannsynligvis i et forsøk på å unngå at amerikanerne må bære hele kostnaden for Trump-administrasjonens tollsatser.

Rimeligvis ville det være de amerikanske spillerne som måtte betale for dyrere konsoller, tilbehør og fysiske spill, men det ser ut til at Microsoft og Nintendo er motvillige til å gjøre produktene sine mye dyrere i USA. Det er sannsynlig at et stort prisavvik ville ha opprørt Trump-administrasjonen og risikert ulike typer tiltak, samt ført til at folk begynte å importere maskinvare fra spesielt Canada og Mexico, så nå må vi også være med på å betale for de amerikanske tollsatsene.

Så når vil prisene falle igjen? Det triste er at jeg tror dette er noe vi kan glemme i nær fremtid. Med mindre president Trump, under press fra markedet og opinionen, snur og avslutter tollkrigen, er det mye som tyder på at prisene i stedet vil øke. Sony har hevet prisene flere ganger tidligere, og så sent som i forrige måned økte de prisen på konsollene sine i deler av verden, sannsynligvis for å kompensere for de amerikanske tollsatsene. Daniel Ahmad, analysesjef hos Niko Partners, og en av de mest fremtredende i bransjen, skrev nylig på Bluesky :

"Jeg må understreke at det du ser her bare er begynnelsen. Sony vil bli rammet av de samme tollsatsene, og vi har allerede sett dem heve prisene andre steder for å kompensere for virkningen. Nintendo har ikke hevet prisene fordi de produserer i Vietnam, men kan komme til å gjøre det hvis tollsatsene øker."

Switch 2 rakk knapt å bli kunngjort før Nintendo fjernet muligheten til å reservere enheten i USA. Tollrotet gjør alt for vanskelig å planlegge.

En annen bemerkelsesverdig figur, MST Financial analytiker David Gibson, skapte nylig overskrifter ved å antyde at PlayStation 5 i USA kan koste tilsvarende over 1000 dollar. Siden den gang har vi sett at utgiverne kvier seg for å la amerikanerne ta hele støyten, noe som også bidrar til at prisene sannsynligvis vil fortsette å klatre. Vi vet ikke hvor taket er ennå, men det er tydelig at konsollenes kanskje viktigste våpen er i ferd med å gli ut av hendene på dem.

I lang tid har enkelhet og lav pris (sammenlignet med en spill-PC) vært de definerende egenskapene til videospill. Men de siste årene har PC-ene kommet langt, og å spille via Steam er egentlig ikke mer komplisert enn på en konsoll. Og hvis konsollene kommer til å koste 1000 dollar, begynner vi å komme i en situasjon der det blir økonomisk mer fordelaktig å kjøpe en datamaskin i stedet.

Når konsollene begynner å koste like mye som en PC, men med flerspiller som krever ekstra avgifter og dyrere spill i tillegg, blir det stadig vanskeligere å selge konseptet.

En god spill-PC er dyrere uansett, men du trenger ikke betale for flerspiller på nettet, og spillene er i gjennomsnitt rundt 20 dollar billigere per stykk. Det vil ikke ta veldig lang tid å gjøre opp den forskjellen og ha en kraftigere spillenhet som har tilgang til betydelig flere spill. Dette er noe som virkelig burde bekymre Sony spesielt, men også Microsoft (selv om de ser ut til å bevege seg mot en PC-fremtid og gjør det bra, men de er langt fra der ennå) og Nintendo.

Det mest bekymringsfulle med denne utviklingen er at vi i løpet av fire år vil ha både en ny PlayStation og Xbox - og senere i år kommer det sannsynligvis en bærbar Xbox fra Asus. Hva vil disse enhetene koste hvis fem år gammel maskinvare går for rundt £ 550? Tanken på at disse skulle koste under 800 pund virker nesten som en utopi i dag, og dessverre frykter jeg at det verste ligger foran oss og risikerer å skade denne fantastiske formen for underholdning alvorlig.