Nivalis lanseres våren 2025

Hvis du ikke ønsker å bli drept i de onde gatene i Night City, og tempoet i Dharma Tower er litt for raskt for din smak, kan du få en koseligere cyberpunk-fiks i Nivalis. Spillet kommer fra ION Lands og 505 Games, og det gir deg ansvaret for å drive din egen gjestfrihetsbedrift i en neonby.

I traileren nedenfor blir vi introdusert for Ava, som ser ut til å gi oss mange tips om hvordan vi kan overleve og la virksomheten vår blomstre. Vi vil kunne møte henne våren 2025, spillets forventede utgivelsesvindu.

Ta en titt på traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes om Nivalis: