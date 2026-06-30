Nivalis skifter navn til Nivalis Nights og lanseres 29. september

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Da det først ble presentert tilbake i 2021, trodde mange av oss at Nivalis, livssimulatoren fra Ion Lands (skaperne av Cloudpunk), ikke ville ta altfor lang tid å nå oss, men siden den gang har det vært nærmest stille, og mange av oss trodde det kanskje hadde blitt offer for de vanskelige omstendighetene bransjen står overfor for tiden. Heldigvis har dette ikke vært tilfelle, og Nivalis dukker nå opp igjen som Nivalis Nights og bekrefter at det er satt til utgivelse på PC via Steam (det vil også være tilgjengelig på Epic Games Store, men på et senere tidspunkt) den 29. september.

"Som et uavhengig studio har utviklingen av dette spillet betydd at vi har måttet overvinne hindringer vi aldri har stått overfor før, og vi er enormt takknemlige overfor spillfellesskapet vårt for tålmodigheten de siste fem årene", sier Marko Dieckmann, kreativ direktør hos ION LANDS. "I dag er vi glade for endelig å kunne bekrefte vår offisielle lanseringsdato, og vi gleder oss til at spillerne skal kunne fordype seg i spillet, møte Ava og oppdage byens særegne sjarm."

I spillet tar du rollen som assistent i en nudelbod i en dystopisk by preget av neonlys og evigvarende regnfulle netter, og du vil gå fra å drive en beskjeden, uanselig virksomhet til å bygge opp et mektig kommersielt imperium, samtidig som du utforsker hemmelighetene til en by som aldri sover. Men hvis du ikke ønsker å klatre opp karrierestigen, kan du også bare vandre rundt i de travle gatene og innrede hjemmet ditt, mange etasjer over skyene.

Sjekk ut den nye traileren for Nivalis Nights og noen nye skjermbilder nedenfor.