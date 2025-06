No, I'm not a Human: Skumle, forbannede skapninger tester samvittigheten din

Papers, Please er et spill som kanskje kan kalles en gammel klassiker nå. Som grensevakt bestemmer du hvem som får lov til å komme inn i det fiktive landet Arstotzka. Mennesker i nød flykter fra krigen, og du er bøddelen som stempler passene deres med utfallet av deres skjebne. Papers, Please er ikke bare forbannet mørkt og tragisk, men også et fantastisk og stilig spill. Så det er ikke rart at det kommer flere spill i samme stil. Spill som låner og vrir og vender og gjør sine egne ting med den grunnleggende mekanikken i Papers, Please. Not Tonight og Strange Horticulture gjorde lignende ting, men spørsmålet er om ikke det kommende No, I'm not a Human er spillet som omfavner og utvikler det Papers, Please gjorde så bra.

HQ

Naboen banker på døren og ber deg om å ikke slippe inn noen du ikke stoler på. Du må heller aldri si at du er alene. Et uvanlig stort solutbrudd har ført til at du ikke kan gå ut om dagen fordi det er for varmt, og om natten vandrer de besøkende rundt. De besøkende ser ut som oss andre, men de er farlige, og uansett hva du gjør, vil du ikke slippe dem inn i huset ditt. Hvis du har selskap, holder de seg utenfor, men hvis du er alene, vil de bryte seg inn for enhver pris. Med andre ord, du kan ikke være alene - men du vil egentlig ikke slippe noen inn i det hele tatt. En mildt sagt vanskelig situasjon.

Magefølelsen min sier: "Nei, jeg vil ikke slippe deg inn".

Men hva gjør man når det banker på døren hver kveld? Hva gjør du når et ensomt barn står på terrassen og trygler om din hjelp? Nok en gang holder du fremmede menneskers liv i dine hender - akkurat som i Papers, Please - men her er døden mer håndgripelig og nærmere livet. Du vet at de som banker på døren din trenger beskyttelse mot solen om dagen, så hvis du ikke slipper dem inn, vet du hva som vil skje med dem.

Hver morgen rapporterer nyhetene om de besøkende. Den første dagen forteller de at de besøkende har veldig hvite, feilfrie og rette tenner. Neste dag sier de at de har jord under neglene, et tegn på at de har gravd seg opp av jorden. Hver dag leverer nyhetene et nytt kjennetegn, og med dem i baklommen må du forhøre dem du slipper inn for å utelukke at noen av dem er en besøkende.

Morgennyhetene inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å overleve.

Noen av dem som banker på døren din, vil du ikke slippe inn. Der må du følge magefølelsen din. Men når det står en småbarnsmor utenfor døren, gråter og forklarer at den lille gutten er det eneste barnet hun har igjen, kan du ikke nekte dem å komme inn, det kan du bare ikke. Men så må du begynne å stille spørsmål. Du har seks spørsmål å stille hver dag. Be dem vise deg tennene eller hendene sine. Problemet er at selv vanlige mennesker kan ha blekede, perfekte tenner og skitne negler. Når bestemmer du deg for å trykke på avtrekkeren? Når mister den personen du har valgt å gjøre trygg inni deg, sin menneskelighet? Hvem av dem er den Besøkende? Er ingen av dem det?

Alle disse spørsmålene fører til angst. Hva er rett og hva er galt? Hvem er du til å bestemme over andre menneskers liv? Når du først har bestemt deg for å trykke på avtrekkeren og la et skudd i pannen avlive en person du mistenker for å være en Visitor, vil du ikke vite om du gjorde det rette, eller om du rett og slett berøvet et uskyldig menneske livet. Det er her No, I'm not a Human briljerer. Så mange moralske dilemmaer og ingen svar. Du må bare svelge vissheten om at det du nettopp gjorde, kan ha vært galt, men samtidig håpe at vibrasjonene dine og tegnene du så, ledet deg i riktig retning.

Det er viktig å holde hodet kaldt og stille de riktige spørsmålene.

No, I'm not a Human kommer ut en gang i høst, og jeg gleder meg veldig til å bli kjent med hele historien. Det er ikke et spill som får deg til å føle deg bra - alt fra designet til musikken og historien er pinefullt og bekmørkt. Men de opplevelsene trengs også. Spillmediet er på sitt beste når det leker med samvittigheten og følelsene dine. Nei, I'm not human har i hvert fall ikke bestemt seg for å spre noen positive vibber, men død, elendighet, frykt og angst er stikkordene. Hvis du føler at du trenger å føle deg litt verre, anbefaler jeg virkelig at du laster ned demoen på Steam mens du venter på at fullversjonen skal slippes.