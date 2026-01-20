"No LeBron"-trender på X etter James' første fravær i NBA All-Star siden 2004

HQ

NBA har kunngjort de 10 starterne på All-Star-laget som skal delta i det kommende All-Star Game neste måned, og da fansen så listen, var det noe som gikk viralt på X: "No LeBron". For første gang siden 2004 har LeBron James ikke blitt plukket ut på All-Star-listen, som plukker ut de ti beste NBA-spillerne (eller i det minste de ti mest populære) som fans, spillere og media har valgt.

LeBron James har hvert år de siste 21 årene blitt valgt ut blant de ti beste spillerne i All-Stars. I fjor ble han tatt ut, men han spilte ikke på grunn av en skade. Denne sesongen, etter å ha fylt 41 år, presterer James fortsatt mye bedre enn noen andre på hans alder, men han har manglet kontinuitet, først gikk han glipp av de første 14 kampene på grunn av isjias, og deretter spilte han annenhver kamp, noe han tilskriver alderen sin.

LeBron James kan likevel bli tatt ut som reservespiller til NBA All-Star-kampen, som offentliggjøres 1. februar. Fansen står for 50 % av stemmene, mens nåværende NBA-spillere og et mediepanel står for 25 % hver.

Ti All-Star NBA-spillere i sesongen 2025/26:

Eastern Conference



Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks



Jaylen Brown | Boston Celtics



Jalen Brunson | New York Knicks



Cade Cunningham | Detroit Pistons



Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers



Western Conference



Stephen Curry | Golden State Warriors



Luka Dončić | Los Angeles Lakers



Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder



Nikola Jokić | Denver Nuggets



Victor Wembanyama | San Antonio Spurs



NBA All-Star-kampen 2026 vil finne sted 15. februar hjemme hos Los Angeles Clippers, i formatet Team World vs. Team USA, etter kritikken av fjorårets utgave. Tror du LeBron James vil delta i kampen?