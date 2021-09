No Man's Sky får endelig skryt på Steam

HQ

Fem år har gått siden No Man's Sky ble lansert til en ganske kritisk mottakelse fra veldig mange spillere som hevdet at utviklerne i Hello Games hadde løyet om hvordan spillet var og hva det ville tilby. Som følge av en rekke drapstrusler og generelt hat forsvant derfor de britiske utviklerne helt fra radaren i lang tid, men da de dukket opp igjen startet en enorm snuoperasjon som stadig har gjort flere positive til både dem og spillet. Nå har vi fått et klart bevis på hvor mye bedre det er også.

Sean Murray, en av hovedutviklerne av spillet og i stor grad dets ansikt utad, har tatt til Twitter for å gjøre oss oppmerksomme på at No Man's Sky endelig har "Stort sett positive" brukeranmeldelser på Steam etter å ha vært "Blandet" i omtrent tre år, noe som betyr at det endelig er minst 70 prosent som har gitt det en positive anmeldelse. Meget fortjent spør du meg. Hva mener du?