No Man's Sky har fått Titanfall-lignende mechs

De siste dagene har gjengen i Hello Games hintet ganske tydelig til at noen robotlignende skapninger ville komme til No Man's Sky, og i dag vet vi akkurat hva det er snakk om.

Det viser seg å være relativt store mechs som kan brukes både til utforskning og kamper. Den såkalte Minotaur Exocraft er den del av dagens gratis Exo Mech-oppdatering, og er ganske mobil. Med muligheten til å både kalles ned til planeter du er på, et smått imponerende hopp takket være en jetpack og beskyttelse fra ulike farer på planeter høres det ut som om den store saken vil være ganske nyttig. Spesielt for de som spiller i virtual reality siden cockpiten er fullt designet. Enkelt sagt snakker vi om et litt simplere utgave av hva vi kan kose oss med i Titanfall-spillene.

Oppdateringen kommer også med en rekke oppgraderinger til exocraftet ditt, deriblant solcellepaneler og forbedret scanning. På toppen av det hele får vi nye grafikkinnstillinger å velge blant, muligheten til å skjule ledninger i baser og konsollspillere kan endelig gjøre basene enda mer komplekse på bekostning den tekniske stabiliteten.