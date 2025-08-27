No Man's Sky introduserer Voyagers-oppdateringen, som lar deg danne stjernebesetninger med venner

HQ

Den mest berømte meme i spill i dag, den av Hollow Knights hovedpersonens klovnemaske og nese mens han venter på Silksongs utgivelse, vil offisielt ta slutt neste uke. Men det er en annen berømt meme som langt fra slutter, er enda mer levende enn før.

"Vær så snill Sean [Murray], det er nok. Jeg har penger." Det er den muntre måten No Man's Sky-fans har takket No Man's Sky-fans i årevis for hver eneste oppdatering og patch som har kommet til spillet opp gjennom årene, og alltid gratis. Tidligere i dag kom den nye oppdateringen, Voyagers, til spillet, og Hello Games sier at det er en av de mest ambisiøse i spillets historie, som denne måneden feirer at det er ni år siden det ble utgitt.

Denne oppdateringen inkluderer en ny klasse Corvette-skip, i tillegg til å tillate spacewalking med bare drakten utenfor hovedskipet vårt. Vi vil også kunne crew opp med andre spillere og utforske universet sammen i fellesskap. En ny oppdragslinje er lagt til, i tillegg til forbedret skipsinteriør. Oppdragsradar er også lagt til, og du kan dra nytte av den ved å prøve den i den nye ekspedisjonen, som starter i dag.

