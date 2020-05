Du ser på Annonser

Neste uke går vi inn i en ny måned, så det er mange som venter på å få vite hvilke spill som blir en del av PlayStation Plus (utenom Call of Duty: WWII), PlayStation Now, Games with Gold og Xbox Game Pass. Nå vet vi litt om sistnevnte.

Microsoft og Hello Games kan avsløre at No Man's Sky blir en del av Xbox Game Pass både på Xbox One og PC en gang i juni, noe som også betyr at det endelig blir tilgjengelig på Microsoft Store. Den eksakte datoen skal annonseres "snart".