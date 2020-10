No Man's Sky vist frem på PlayStation 5 og Xbox Series

Du ser på Annonser

Gjengen i Hello Games har ikke akkurat lagt veldig skjul på at No Man's Sky skal komme til PlayStation 5 og Xbox Series-familien, men nå er utviklerne endelig klare for å fortelle oss hvilke forbedringer som venter.

Som både pressemeldingen og traileren nederst viser kan vi se frem til at planetene i No Man's Sky vil bli frodigere og fulle av liv på PS5, Xbox Series X og Xbox Series S når de lanseres, samtidig som at teksturene blir tydeligere og objekter mer detaljerte. Vi vil også kunne bygge basene våre høyere og mer kompekse. Alt dette kan PlayStation 5- og Xbox Series X-eiere nyte i 4K og 60 bilder i sekundet, mens Series S-eiere må velge mellom "høy oppløsning og 30 bilder i sekundet" eller "lavere oppløsning og 30 bilder i sekundet". Uansett hvilken ny konsoll du velger venter det 32-spillers multiplayer, cross-play med alle plattformer, overføring av lagringsfiler du eventuelt har fra før på samme konsollfamilie, langt færre og kortere lastetider og generelt bedre grafikk. PlayStation 5-eiere kan i tillegg glede seg til at spillet utnytter DualSense-kontrollerens haptiske feedback, 3D-lyd og PlayStation VR-støtte. Alle disse forbedringene blir selvsagt tilgjengelige på PC også.