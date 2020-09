No Man's Sky-oppdatering forbedrer nesten alt på imponerende vis

Du ser på Annonser

Takket være en drøss med glimrende oppdateringer de siste årene har No Man's Sky blitt penere, fått multiplayer, støttet cross-play, introdusert nye mekanikker og mye mer. I dag er det tid for en ny oppdatering som vil huskes i lang tid.

Etter en rekke hint den siste tiden har nemlig No Man's Sky fått en ny massiv oppdatering kalt Origins. Listen over endringer er enorm, men enkelte deler av den er helt klart mer nevneverdige enn andre. Blant annet finnes det nå veldig mange nye planeter, og disse vil by på mer varierte omgivelser med skikkelige fjell, aktive vulkaner, nye typer dyr og planter, ulike typer værforhold og forbedrede farger. Flere av disse tingene vil også merkes på planeter som allerede har vært i spillet, men ikke i såpass stor grad at de vil endres så mye at de er vanskelige å kjenne igjen eller at baser må fjernes.

I skikkelig Star Wars-spill vil en rekke områder også ha flere soler, gigantiske sandormer på planeter, robotaktige dyr og meteorsvermer som faktisk kan gjøre det farlig på bakkenivå. Alt dette i tillegg til finpussing av grafikken, bedre lyssetting, mer oversiktelige menyer og så veldig mye bør betyr kort sagt at nesten alt har blitt bedre i No Man's Sky, så jeg skal i alle fall hoppe inn igjen.