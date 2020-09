No Man's Sky-skaperne jobber på stort nytt prosjekt

Du ser på Annonser

No Man's Sky hadde en ganske turbulent start, men etter masse kritikk satt utviklerne seg ned for å fikse spillet, og forbedret det så til de grader. Stemningen rundt spillet er i dag en helt annen enn da det først kom.

Og nå later det til at studioet igjen er klare for å skru opp ambisjonsnivået, for i stedet for småprosjekter som det nye The Last Campfire, vil de nå lage et stort spill. I et intervju med Polygon forteller Sean Murray at de nå har gått i gang med å utvikle en stor og ambisiøs tittel, og han forbinder denne til No Man's Sky.

Det betyr ikke at det nødvendigvis er en oppfølger, men det kan jo være noe liknende?

Det er dog bare 12 mennesker som jobber på prosjektet, da de resterende fortsatt jobber med oppdateringer til No Man's Sky, så det kommer nok ikke helt enda.