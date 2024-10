No More Room in Hell 2 Inntrykk fra tidlig tilgang

HQ

Kulturen som har oppstått rundt spill som lanseres uferdige, er et tveegget sverd. På den ene siden føles det ikke bra å vite at du kaster terningen når du kjøper et spill som er i tidlig tilgang, og kaster deg ut på nåde til den nåværende versjonen og melder deg på som spilltester. På den annen side kan du være positiv til spillet, ettersom det ikke er ferdig, ikke hevder å være det, og vil bli bedre med tiden.

Det er tankene mine ganske mye oppsummert på det nye No More Room in Hell 2. En etterlengtet fullverdig utgivelse, skapt fra den elskede moden, No More Room in Hell 2 har vært ute i nesten en uke nå, og som du kan se fra mottakelsen på Steam, er det en ganske blandet pose når det gjelder spillersvar akkurat nå. Feilene og ytelsesproblemene har blitt gått over av mange, så jeg vil ikke gi dem mye tid her, foruten å nevne at de er til stede, og mens de blir jobbet med, vil en eldre PC slite, og du vil se ganske mye glitching her og der.

HQ

Før vi blir for involvert i det som ikke fungerer så langt i No More Room in Hell 2, er det verdt å merke seg at det er en god mengde positive ting i dette spillet, nok til å gi meg håp for fremtiden. For det første er zombiedesignet veldig bra. Det åpne kartet er kanskje ikke til min smak personlig, som vi kommer inn på, men det bidrar definitivt til å skape et mer uhyggelig miljø, der zombier kan dukke opp fra ethvert hjørne. Stønnene og hvesene deres skjærer rett gjennom deg, og de er tøffe nok til at du trenger å slå deg sammen hvis du vil ha en sjanse til å overleve. Lyden som helhet var et virkelig sterkt poeng i de få spillene jeg har spilt, og fordypet deg i håpløsheten i den forferdelige situasjonen du befinner deg i som fremkalte originalen godt.

Dette er en annonse:

Atmosfæren, når den ikke ødelegges av bugs, er også godt utformet. Overlevelse virker håpløst helt fra starten av, og selv når du bygger opp våpen og rustning for å kjempe mot de levende døde, kan du bli overfalt og drept fra ingensteds. Det er en tøff opplevelse, og du bør være forberedt på at karakterene dør om og om igjen, spesielt i de tidlige stadiene der du ikke nødvendigvis finner en kompis. Med polering er dette det som virkelig skiller seg ut som gir spillet en følelse av håp, ettersom jeg kan se meg selv spille med venner og nyte fortvilelsen i det hele, på samme måte som i det første spillet.

Dessverre gjør det omtrent det når det gjelder det gode i dette spillet. Det er andre ting som imponerte, som det visuelle, men legg deretter til feilene og ytelsesproblemene, og du kan egentlig ikke si at de er en netto positiv. Gore og vold er morsomt, men nærkamp føles veldig janky, noe som er et stort problem når det er det du stoler på for å overleve tidlig. Noen zombier tåler tre slag i hodet, mens andre absorberer det som ser ut til å være et drepende slag uten å nøle, til tross for at de er i samme gruppe. Det fører til en følelse av urettferdighet når du blir utslettet av et par zombier som plutselig viste seg å være immune mot slagene som tok knekken på mange av deres artsfrender. Hastigheten til løperne gjør også zombiene utrolig vanskelige å spore i nærkamp. Du kan selvfølgelig klatre eller løpe fra zombiene, men nærkamp er fortsatt noe som var bedre i det originale spillet. Våpen er overlegne, men det er ingen garanti for at du finner et før du blir løpt ned og revet i filler. Å dø ofte ville ikke vært en så stor sak hvis spillet ikke fikk karakteren din til å føles som en dyrebar ressurs som vokser jo mer du får dem ut.

Som nevnt er jeg ikke overbevist av hele den nye utvinningen av spillet. At kartet er åpent skaper en uhyggelig stemning tidlig, men med mindre du spiller med venner, gir det deg ikke noe insentiv til å slå deg sammen med de andre overlevende. Folk som er mer erfarne hacker og grabber, og halve lobbyen er død i løpet av de første ti minuttene. Hvis du håpet å hoppe på mikrofonen og overleve med fremmede, vil alt avhenge av hvem du ender opp med, og å reise rundt i det åpne, tomme rommet alene viser seg å være mer kjedelig enn det er skummelt når du først er vant til å bli sluppet i kartet. Den strammere, klaustrofobiske følelsen av originalen hjalp den til å føles unik, mens dette bare virker mer som en ekstraksjonsskytespill med zombier, en som ikke er veldig utfylt på det.

Dette er en annonse:

Apropos det som gjorde det første spillet unikt, selvfølgelig er det ingen infeksjon eller selvmord i No More Room in Hell 2. Det kommer et sted nedover linjen, men i motsetning til i originalen, hvor du kan bli smittet av en zombie og enten slå på dine allierte eller avslutte det hele for å gi dem en bedre sjanse til å rømme, dør du bare her. Selv om vi vet at denne funksjonen kommer med tiden, får det nok en gang dette spillet til å føles mindre som en ekte etterfølger til originalen, og mer som et zombiespill inspirert av det. Andre, mindre endringer, som å droppe inventarhjulet, kan virke mer moderne på papiret, men fjerner No More Room in Hell 2 fra den enkelheten som gjorde originalen så umiddelbart overbevisende.

Jeg må innrømme at jeg ikke har brukt mye tid på No More Room in Hell 2, hovedsakelig fordi det ikke gir deg noe insentiv til å bruke den tiden. Ikke ennå, i hvert fall. Beina er sterke nok til å la meg vite at dette spillet en dag vil bli det fansen ønsket at det skulle være, men akkurat nå er kjøttet rundt disse beina svakt, forringet. Det åpne, oppblåste kartet gjør det mindre spennende å løpe alene, og mangelen på noen av originalens fremtredende funksjoner henger igjen i tankene dine gjennom hele spilletiden, og får deg til å lure på hvordan i all verden de har utelatt disse tingene. Likevel, på slutten av dagen er det en solid zombie-ekstraktor, hvis du ikke har noe imot feilene.