No One Lives Forever remaster er et drømmeprosjekt for Night Dive Studios

Det er ingen tvil om at Night Dive Studios er en av de beste i bransjen når det kommer til å vekke gamle, utdaterte klassikere til live igjen, og internt har de lenge vært svært interessert i å remastere kultklassikeren No One Lives Forever. Noe som fikk fornyet prioritet da Monolith dessverre ble lagt ned. Til tross for tidligere hindringer på grunn av komplekse rettighetsproblemer, er Nightdive fortsatt optimistiske, og studiosjef Stephen Kick sa nylig i et intervju at de aldri vil slutte å kjempe.

HQ

"Aldri gi opp. Vi gir ikke opp."

Husker du NOLF-spillene, og hva er dine beste minner fra dem?