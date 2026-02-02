HQ

Jakten på perfeksjon er noe mange filmskapere gjør sitt beste for å unngå, særlig etter hvert som de blir mer modne. Å forsøke å gjøre hver eneste film til et mesterverk vil rett og slett ikke fungere, for i enhver kreativ virksomhet er man sikker på å ødelegge det gode på noen områder, i hvert fall i jakten på det store. Oldboy-regissøren og den folkekjære koreanske filmskaperen satte seg imidlertid fore å lage sitt magnum opus med No Other Choice, og det ser ut til at han nesten har klart det.

Når papirveteranen Man-Su mister jobben etter 25 års slit i sitt tidligere selskap, oppdager han at arbeidslivet har forandret seg. Spesielt papirbransjen er et marked preget av enorm konkurranse, og etter å ha forsøkt å komme seg tilbake til dette nisjeyrket i mer enn et år, er Man-Su helt på bar bakke. Med familiens, hjemmets og labradorhundenes fremtid på spill, innser Man-Su at han vil gjøre hva som helst for å få seg en ny jobb, selv om det betyr å fjerne konkurransen for godt.

HQ

Opplegget for No Other Choice er like forlokkende som resten av filmen. Basert på romanen The Ax av Donald Westlake, tar Park Chan-Wook oss gjennom et snaut to og en halv time langt mesterverk av svart komedie, der vi sitter igjen og ler, holder oss fast i setet for å holde spenningen oppe og lurer på om det virkelig er verdt å gå så langt bare for å banke på en massiv papirrull med en trestav.

Dette er en annonse:

Det er et element i historien som filmen leker med på en glimrende måte. Man-Su hevder kanskje at han gjør alt dette for familien sin, for deres fremtid, og man kan argumentere for at han er best egnet til å jobbe i papirindustrien, men når alt kommer til alt finnes det andre jobber. Ikke for vår hovedperson, og heller ikke for noen av konkurrentene hans. For dem er spesialpapirarbeid drømmen, en drøm de ikke vil la dø, uansett hvor mange søknader de sender av gårde, eller hvor mange ganger de må krype til korset foran et tribunal av uinteresserte ledere i kvalmende intervjuer. I dagens verden er det altfor lett å tenke at enhver karriere som ikke fører til berømmelse eller rikdom, ikke er verdt å ha, men den stadige påminnelsen om at fabrikkarbeid med silkemykt papir er det endelige målet, holdt meg oppslukt av Man-Sus reise. Lidenskap er smittsomt, og det er noe som deles generøst ut i karakterarbeidet og Park Chan-Wooks regi gjennom hele No Other Choice.

Lee Byung-hun er intet mindre enn enestående som Man-Su. Delvis patetisk, utrolig underholdende og helt og holdent drevet - det er umulig å tenke seg en skuespiller som kunne ha gjort dette bedre etter å ha sett No Other Choice. Fra tonefallet i stemmen til de minste bevegelser i ansiktet, Lee Byung-hun blir en forvandlet mann gjennom hele filmen. Ikke engang på den mørke måten du forventer å se i TikTok-kortfilmer og -redigeringer i fremtiden, men han skruer rett og slett opp prestasjonen sin for å sørge for at komedien, dramaet og thrillerelementene fungerer på sin egen vakre, sidestilte måte. Son Ye-jin gjør en utrolig innsats som Man-Sus kone Mi-ri, og Yeom Hye-ran er svært underholdende som Ah-ra, men størstedelen av No Other Choice er lagt på Lee Byung-Huns rygg, og han bærer den uanstrengt.

Selv med sine gode prestasjoner og sin fengslende historie, føles det som om No Other Choice ikke ville imponert halvparten så mye om det ikke var for filmfotografiet i denne filmen. Kim Woo-hyung får æren for kameraarbeidet her, og han fortjener virkelig et klapp på skulderen. Bildene i denne filmen løfter den opp fra å være en veldig, veldig god film til å føles som en umiddelbar klassiker. Kim Sang-bum og Kim Ho-bins redaksjonelle arbeid bør også fremheves her. Det visuelle i No Other Choice er vakkert, morsomt og noen ganger på grensen til det campy, men det binder sammen historien, fremhever de små øyeblikkene på en fantastisk måte og har brakt Park Chan-Wooks siste film opp på det nivået som er tiltenkt som et mesterverk.

Dette er en annonse:

Hadde det ikke vært for en litt slapp midtdel og en avslutning som kan oppfattes som litt flat, ville No Other Choice ligget på en perfekt 10-er for meg. Se på dette som en 9,5 om du vil, men det er en varm anbefaling, for denne filmen er kanskje min favorittfilm fra 2025. Et fiksjonsverk som perfekt innkapsler følelsen av arbeidsledighet og redselen for rotteracet i vår tid, en briljant svart komedie med all-time prestasjoner, og et nydelig stykke visuelt media som filmskapere burde begynne å studere i går.