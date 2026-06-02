No Rest for the Wicked 1.0 lanseres i oktober 2026

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PC-spillere har gravd gjennom Moon Studios 'mørke fantasy-action-RPG i mer enn to år nå, men hvis du enten bare har en konsoll, eller hvis du bare ville vente til spillet var helt ute for å gi det en sjanse, har vi endelig et utgivelsesvindu for 1.0-versjonen. Som bekreftet på kveldens State of Play, kommer den i oktober.

Som forventet vil No Rest for the Wicked's endelige versjon bringe en hel rekke tilleggsinnhold. Vi får se mer sluttspillinnhold, en oppsummering av fortellingen og enda mer i oktober. Dessverre har vi ikke en fast dato ennå, men det er god tid mellom nå og oktober for Moon Studios å få oss hyped for den endelige utgivelsen av No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked lanseres for PS5 og Xbox Series X/S i oktober. Det er tilgjengelig nå på PC. Det går rykter om en Nintendo Switch 2-versjon, men det er ennå ikke bekreftet.