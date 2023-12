No Rest for the Wicked er det neste spillet fra Ori and the Will of the Wisps-utviklerne

Som en del av The Game Awards-showet i går kveld ble det avslørt at utvikleren av Ori and the Will of the Wisps retter oppmerksomheten mot en ny type spill i nær fremtid. Spillet, som går under navnet No Rest for the Wicked, beskrives som et modent action-RPG der spillerne utforsker en stor og intrikat øy som er "hjemsted for komplekse hovedpersoner med egne problemer, skjulte skatter, grusomme skapninger og hemmeligheter å oppdage.".

Tittelen sies å by på et presisjonsbasert kampsystem der det kreves dyktighet og timing fremfor å trykke på knapper, og at den bruker en kunststil som gjenspeiler en malt stil. Fortellingen skal også være mørk og moden, og utspiller seg i tidlig middelalder i år 841. Sammendraget av handlingen i spillet er som følger:

"I år 841 inntreffer et skjebnesvangert øyeblikk i riket, markert av kong Harol Boleins bortgang. En skjebnesvanger konflikt oppstår når et fredelig maktskifte forvandles til kaos. I tillegg til det politiske kaoset har en dødelig pest gjenoppstått på den avsidesliggende øya Sacra, noe som forvrenger landet og dets innbyggere. Spillerne må bruke våpnene for å bekjempe både de groteske dyrene og kongedømmets invaderende hær i en turbulent atmosfære der de trekkes i alle retninger."

No Rest for the Wicked sies å være under utvikling og har foreløpig ingen fast utgivelsesdato. Vi vet imidlertid at det forventes å debutere som en Early Access-tittel på PC i løpet av regnskapsåret 2024, før det deretter vil bli lansert i sin helhet på PS5 og Xbox Series X/S. Vi får vite mer om Early Access-tittelen 1. mars 2024, når et digitalt utstillingsvindu sendes ut.