No Rest for the Wicked får sin hittil største oppdatering senere denne måneden

HQ

Det har gått over et år siden Moon Studios, skaperen av Ori -serien, lanserte sitt ambisiøse action-RPG No Rest for the Wicked på PC som en Early Access-tittel. Siden den gang har spillet blitt stadig utvidet og forbedret, og det siste trinnet i denne innsatsen ser nå sin største oppdatering ennå ankomme.

Denne oppdateringen, kjent som The Breach, vil være tilgjengelig 30. april, og det er en spennende ting å holde øye med, da den legger til mer av nesten alt mens den tar opp noen få spillelementer som fansen har bedt om endringer i. Dette betyr at The Breach vil servere nye oppdrag å fullføre, nye fiender og sjefer å kjempe mot, ny plyndring å tjene, flere soner å utforske og spille i, og selvfølgelig en utvidelse av kampanjen.

Med dette i bakhodet og med No Rest for the Wicked som er godt inne i Early Access-fasen på dette tidspunktet, lurer du kanskje på om Moon Studios har planer om å forlate tjenesten og debutere spillet som en 1.0-versjon snart. Selv om du kanskje håper at dette er nærmere enn lenger unna, er det ingen omtale av noen planer om å gjøre dette ennå, noe som betyr at du bare må nøye deg med The Breach for tiden.

Sjekk ut The Breach's trailer nedenfor for å se hva denne oppdateringen bringer til No Rest for the Wicked.