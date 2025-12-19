No Rest for the Wicked får stor ny co-op-utvidelse i januar

HQ

I en Wicked Inside Showcase som varte i litt over 20 minutter, kunngjorde Moon Studios at No Rest for the Wicked nå vil inneholde co-op flerspiller for opptil fire spillere. Dette vil skje via en større "Together Update" som kommer 22. januar. Du kan imidlertid prøve det allerede nå, ettersom det er en åpen beta som kjører frem til 22. desember.

I tillegg til flerspiller-samarbeid vil Together Update også inneholde våpenoppdateringer, delte ressurser og mye mer. Du kan se mye mer i Wicked Inside Showcase nedenfor, der Moon Studios Creative Director Thomas Mahler forteller om ambisjonene deres om å ta det beste fra ARPG-er og MMO-er og skape den nye co-op-delen basert på disse prinsippene.

No Rest for the Wicked er ute på PC og har vært i Early Access siden april i fjor, uten at noen fullstendig utgivelsesdato er kunngjort ennå. Når dette skjer, vil spillet også lande på Xbox Series X/S og PlayStation 5, der det allerede kan legges inn på ønskelisten.

Se Together Wicked Inside Showcase nedenfor.