No Rest for the Wicked har nå passert to millioner solgte eksemplarer

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Selv om interessen for spillet tilsynelatende startet litt mindre intenst enn Moon Studios hadde ønsket, har Ori-utvikleren høstet mange belønninger for den nåværende tilstanden og planene for « No Rest for the Wicked » i 2026.

I slutten av april ble det bekreftet at spillet hadde passert 1,5 millioner solgte eksemplarer, og kort tid etter fulgte bekreftelsen på at prosjektet skulle forlate Early Access og lanseres i versjon 1.0 i oktober. Denne nyheten har tilsynelatende vekket stor interesse, ettersom Moon Studios nå har bekreftet at spillet har passert to millioner solgte eksemplarer.

Ja, på mindre enn tre måneder har « No Rest for the Wicked » solgt ytterligere 500 000 eksemplarer, noe som gir spillet en solid posisjon når det nærmer seg den «ferdige» versjonen denne høsten. Siden lanseringen av versjon 1.0 også vil falle sammen med en konsollutgivelse på PS5 og Xbox Series X/S, er det rimelig å anta at salget vil skyte i været når den tiden kommer, og kanskje igjen i fremtiden dersom den ryktede Nintendo Switch 2-utgaven til slutt blir en realitet.