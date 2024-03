No Rest for the Wicked lanseres som Early Access i april

HQ

Den talentfulle gjengen i Moon Studios overrasket mange da de presenterte No Rest for the Wicked på The Game Awards i desember og sa at blandingen av Dark Souls og Diablo IV skulle lanseres som Early Access før april. Dessverre ble planene endret i forrige måned, da utgiveren Private Division sa at lanseringen måtte utsettes til andre kvartal. Den gode nyheten er at forsinkelsen blir mye kortere enn fryktet.

Moon Studios kunngjorde nettopp i sin Wicked Inside Showcase at No Rest for the Wicked vil lanseres som Steam Early Access 18. april. De har også gitt oss et veikart for denne versjonen av spillet, og avslører at flerspiller, nye områder og mer vil bli lagt til i løpet av Early Access-perioden, så det allerede veldig lovende spillet vil bare fortsette å bli større og bedre før det lanseres skikkelig på PC, PS5 og Xbox Series.