No Rest for the Wicked vist kjørende på Switch 2

Etter hvert som No Rest for the Wicked nærmer seg 1.0-utgivelsen, ser det ut til at flere plattformer kommer til å bli bekreftet for top-down action-RPG fra Moon Studios. Thomas Mahler kommenterte en potensiell Switch 2-versjon i fjor etter at konsollen ble lansert, men nylig la han ut et bilde av spillet som kjører på Nintendos nyeste system.

Dette innlegget ble tatt ned på Mahlers egne sosiale medier, men Nintendo Life klarte å fange et bilde av det som kjører før tiden. Det er sannsynligvis slik at Mahler ikke var ment å vise frem Nintendo Switch 2-versjonen så tidlig, og det spekuleres i at bildet hans også viste et devkit, noe som ville være et stort nei-nei for Nintendo.

Dette ser imidlertid ut til å bekrefte at en Nintendo Switch 2-versjon av No Rest for the Wicked er på vei, og kan komme enten med spillets 1.0-lansering eller kort tid etter det. Det er ingen utgivelsesdato for full lansering ennå, men vi forventer det en gang i år med tanke på all fanfare No Rest for the Wicked har fått de siste ukene.