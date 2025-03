No Rest for the Wicked sin største oppdatering avslører nye funksjoner

HQ

Moon Studios har nettopp vist frem alt som kommer i The Breach-oppdateringen til No Rest for the Wicked den 30. april. Det som ser ut til å bli No Rest for the Wickeds største oppdatering til nå, ser ut til å levere, og utvider spillets fortelling, i tillegg til å gi oss nye områder å utforske.

Vi vil kunne grave dypere inn i historien gjennom Lowland Meadows og Marin Woods, og finne nye trusler, våpen, rustninger og mer på veien. Nye hurtigreisealternativer, muligheten til å dra tilbake til huset ditt og mer holder spillet friskt, inkludert en Hardcore-modus hvis basisutfordringen ikke er nok for deg.

Selv med denne omfattende oppdateringen er det fortsatt mye mer å komme med i No Rest for the Wicked, inkludert tillegg av co-op for fire spillere, en oppdatering av kampene og en ny oppdatering av bolig-, oppdretts- og progresjonssystemene. Nå som Moon Studios har sikret seg utgivelsesrettighetene til No Rest for the Wicked, er selskapet dessuten helt uavhengig i arbeidet med å skape seg en ny fremtid.