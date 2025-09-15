No Straight Roads 2s spillregissør avslører hva som ligger bak utformingen av spillets sjefer

HQ

I likhet med forgjengeren legger No Straight Roads 2 mye vekt på sjefskampene, der vi får se noen skikkelig kule design, får ta del i rytmisk kamp og får noen av de beste melodiene disse spillene har å by på.

Med så mange forskjellige deler som jobber sammen for å lage en sjef i No Straight Roads 2, kunne vi ikke motstå å spørre Game Director Wan Hazmer om filosofien til deres design i spillet. Haz avslørte at hans fetter og Creative Director Daim Dziauddin jobber mye med bossdesign, og at de ofte ser på karakterenes opprinnelse og deres tilknytning til musikk når de lager en karakter.

"Sjangeren kan selvfølgelig være inspirasjonen, men den viktigste delen er faktisk hvorfor en artist spiller musikk i utgangspunktet?" forklarer Haz. "Vi hadde for eksempel DJ-en Subatomic Sir Punova før, og det handlet mer om et uttrykk for å prøve å vise frem musikken din. Så han var i sentrum av universet, ifølge ham selv, selvfølgelig, og det var derfor hele sjefskampen handlet om planeter og solsystemet og alt det der. Vi kommer ikke til å endre den retningen for No Straight Roads 2 også, så vi kommer til å ta hensyn til hver enkelt artist, hvorfor de spiller musikk, og hva som er viktig for dem når det gjelder musikk og alt det der, og så skal vi representere det visuelt."

