No Time to Die er tidenes lengste James Bond-film

Personlig begynte jeg å merke at filmer ble stadig lengre etter The Lord of the Rings i 2001, og siden den gang har stadig flere filmer nærmet seg tre timer. James Bond-filmene har også fulgt denne trenden, så da passer det vel at Daniel Craig sin siste 007-opptreden blir den lengste i franchisens historie.

Filmweb avslører at No Time to Die vil vare i 163 minutter, altså 2 timer og 43 minutter, noe som gjør den til tidenes lengste James Bond-film med god margin. Den forrige rekordhaveren var nemlig Spectre som "bare" er 148 minutter. Dermed kan vi glede oss til hele 15 minutter mer James Bond i neste måned, og forhåpentligvis går ikke kvantitet på bekostning av kvalitet.