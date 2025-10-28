Noah Dettwiler er "stabil, men kritisk" etter flere operasjoner etter krasjen i Moto3-løpet

HQ

Søndag var to Moto3-førere involvert i en alvorlig krasj: Spanjolen José Antonio Rueda kolliderte med sveitseren Noah Dettwiler i runden før løpet. Rueda, som nylig ble kronet til mester, brakk hånden, men Dettwiler ble alvorlig skadet, og var bevisstløs da de ble fløyet til sykehuset i Kuala Lumpur.

Teamet hans, CIP Green Power, oppdaterte tilstanden hans mandag ettermiddag. Noah gjennomgikk flere operasjoner som gikk bra, og ifølge legene er tilstanden "stabil, men kritisk".

"Vi setter pris på deres forståelse og ber om at Noah og hans families privatliv respekteres", heter det i uttalelsen. "Takk for all deres utrolige støtte og meldinger."

Ifølge Dettwilers far fikk han flere hjertestans i den forferdelige krasjen, som tilsynelatende skyldtes at han måtte bremse ned KTM-sykkelen sin på grunn av en teknisk feil, og at Rueda kom mye raskere bakfra. Dettwiler er 20 år gammel og er inne i sitt tredje år i Moto3.