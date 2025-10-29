Noah Dettwiler "ikke lenger i kritisk tilstand" og José Antonio Rueda er på bedringens vei etter Moto3-krasj

HQ

Gode nyheter fra CIP Green Power Team, som har kommet med en ny oppdatering om Moto3-fører Noah Dettwiler, som var utsatt for en alvorlig ulykke rett før Moto3-løpet i Malaysia forrige søndag. "Ifølge legene er Noahs tilstand nå stabil og ikke lenger kritisk. Han vil fortsette å bli overvåket nøye på intensivavdelingen".

Den 20 år gamle sveitseren skal ha fått et teknisk problem med KTM-sykkelen sin og måtte bremse ned. Den spanske føreren og nybakte Moto3-mesteren José Antonio Rueda, som kjørte mye fortere (i normal hastighet på den delen av banen), krasjet Dettwiler bakfra. Dettwiler mistet bevisstheten og fikk "flere hjertestans". Han ble behandlet med flere operasjoner på et sykehus i Kuala Lumpur.

Rueda pådro seg skader, blant annet en brukket hånd og blåmerker på lungene. Ifølge teamet hans, Ajo KTM, er han i god bedring og vil snart fly tilbake til Spania for å gjennomgå en operasjon der. Teamet gratulerte også Rueda med dagen, som fyller 20 år i dag, og sendte styrke til Noah og hans familie og venner. "Vi håper å se deg snart".

Krasjet, som ble fanget på video, var skremmende, og løpet ble forsinket og senere forkortet til ti runder, men ikke avlyst, noe som førte til at noen førere fra Moto3 og andre kategorier, som Pecco Bagnaia fra MotoGP, kritiserte organisasjonen for å være ufølsom, og antydet at Moto3-løpet burde ha blitt avlyst, med tanke på hvor alvorlig Dettwilers tilstand var.