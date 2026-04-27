Noah Hawleys Far Cry-serie vil ikke være som noen av spillene

Noah Hawley er en veldig travel bie akkurat nå. For tiden jobber han mot sesong 2 av Alien: Earth, han har også Far Cry-showet sitt som han vil være co-showrunner på, mens han regisserer de to første episodene. Det virker som Hawley ønsker at Far Crys TV-filmatisering skal gå samme vei som Fallout, ved at den egentlig ikke tilpasser ett spill spesielt, men heller gir oss et større innblikk i verdenen.

"Jeg tilpasser ikke spesifikt noen av spillene som de har gitt ut," sa Hawley til Deadline. Han forklarte at han heller "vil ha en dialog" med franchisen, slik han gjorde med Alien og andre store franchise-adaptasjoner. "Vi kan ha en større samtale om styrkene og svakhetene ved å adaptere videospill, spesielt fordi spill er bygget opp på en måte som ikke gir det beste dramaet", fortsatte han.

"Når du spiller et videospill, beveger du deg egentlig bare fremover gjennom spilldelen, og så har du disse klippescenene som du kan hoppe over, så når du skal adaptere disse spillene, må du være klar over at det menneskelige dramaet på en måte blir irrelevant for historien. Det er døden for en serie," sa Hawley.

Alle som har elsket en god historie i et videospill, vil fortelle deg at de aldri har hoppet over en mellomsekvens, og at det er i disse delene av historien at dramaet er på sitt høyeste. Likevel er det fortsatt slik at det er forskjeller i hvordan TV og spill forteller historiene sine, og derfor er det kanskje best at Far Cry-serien ikke følger én historie.