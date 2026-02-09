Noam Chomskys kone ber om unnskyldning for "alvorlig feil" i forbindelse med båndene til Jeffrey Epstein

HQ

Valeria Chomsky har bedt om unnskyldning for det hun beskriver som en " alvorlig feiltagelse" da hun opprettholdt båndene til Jeffrey Epstein, og sier at hun og ektemannen, den anerkjente lingvisten Noam Chomsky, var uforsiktige da de ikke undersøkte den vanærede finansmannens fortid fullt ut. I en uttalelse som ble offentliggjort i helgen, sier hun at Epstein hadde lurt dem og presentert seg selv som en filantrop som var interessert i vitenskap og akademisk diskusjon.

Forholdet har blitt gransket på nytt etter at det amerikanske justisdepartementet offentliggjorde dokumenter som beskriver kommunikasjonen mellom Epstein og Chomsky, inkludert meldinger som ble sendt etter at Epstein erklærte seg skyldig i 2008 og i forbindelse med nye anklager om sexhandel i 2019. Valeria Chomsky sa at paret ikke forsto det fulle omfanget av Epsteins forbrytelser før han ble arrestert for andre gang i juli 2019, til tross for at de var klar over tidligere rapportering. Hun la til at Noam Chomsky, som nå er 97 år gammel og i ferd med å komme seg etter et alvorlig hjerneslag i 2023, senere beklaget at hun hadde sviktet i dømmekraften.

Valeria Chomsky forsøkte også å kontekstualisere ektemannens råd til Epstein i 2019 om hvordan han skulle håndtere medieomtale, og sa at Epstein hadde fremstilt seg selv som et offer for urettferdig forfølgelse og utnyttet Chomskys langvarige kritikk av mediekulturen og "cancel culture". Hun erkjente at paret deltok på middager og akademiske sammenkomster arrangert av Epstein i USA og Europa, men sa at de aldri besøkte hans private øy og ikke hadde kjennskap til noen kriminell aktivitet. Hun sa at de økonomiske forbindelsene mellom de to mennene var begrensede og ikke involverte felles investeringer, og la til at Epstein hadde brukt manipulasjon for å oppnå nærhet og troverdighet gjennom tilknytning...