Nobelinstituttet avviser Machados ønske om å dele fredsprisen med Trump

Det Norske Nobelinstitutt har bestemt avvist den venezuelanske opposisjonslederen María Corina Machados tilbud om å dele eller gi Nobels fredspris for 2025 til Trump, og understreker at reglene for prisen umuliggjør et slikt trekk.

Machado, som vant prisen for sitt arbeid med å forsvare demokratiske rettigheter i Venezuela, hadde offentlig tilegnet prisen til Trump og sagt at hun gjerne ville gi den til ham som en gest av takknemlighet for hans rolle i USAs aksjoner som førte til at Nicolás Maduro ble tatt til fange. Trump sa at han ville være beæret over å motta den.

María Corina Machado // Shutterstock

Men i en ny uttalelse gjorde Nobelinstituttet og Den norske Nobelkomité det klart at når en Nobels fredspris først er kunngjort, kan den "ikke tilbakekalles, deles eller overføres til andre". Organisasjonen viser til Nobelstiftelsens statutter, som fastslår at avgjørelsen er endelig og irreversibel.

Komiteen bemerket også at den vanligvis ikke kommenterer prisvinnernes uttalelser eller handlinger etter tildelingen, og understreket at reglene for prisen ligger fast og ikke er gjenstand for personlige preferanser. Machado hadde tidligere tilegnet prisen til både det venezuelanske folk og Trump kort tid etter at den ble tildelt, men instituttets presisering stenger døren for enhver formell omfordeling av æren.