John Wick bidro virkelig til å forynge actionsjangeren. Selv om actionfilmer om ærlige menn som går amok mot narkolangere, sexselgere og lignende aldri har sluttet å bli laget, kastet Wick et nytt lys over den velkjente sjangeren. Plutselig innså produsentene at med litt mindre testosteron og litt mer humor ville publikum gjøre en helomvending, fra å avvise denne typen filmer til å omfavne dem og be om mer og mer.

Slik ble Nobody født. Fra Wick-medskaperen Derek Kolstad og produsert av David Leitch, som plukket ut en av de mest elskede TV-skuespillerne det siste tiåret, Bob Odenkirk, og gjorde ham til en familiemann-versjon av John Wick. Å se denne utrolig karismatiske skuespilleren forvandlet til en drapsmaskin, men med den elskelige auraen og de litt keitete manerene vi er blitt vant til fra hans Saul Goodman-rolle, var et forslag som var for godt til å avvise.

Sluttresultatet betalte seg, og fire år etter den første Nobody har vi fått en oppfølger, Nobody 2, og vi er glade for å kunne si at hvis du likte den første, vil du kanskje like oppfølgeren enda bedre. Nok en gang blir den tidligere leiemorderen Hutch Mansell ved et uhell fanget i et nett av kriminalitet, men denne gangen skjer det hele på et nedslitt feriested som er overtatt av mafiaen, ledet av en hensynsløs og fullstendig sprø Sharon Stone.

Bare settingen i seg selv gjør at Nobody 2 skiller seg ut i det endeløse havet av John Wick -kloner og stolt viderefører tradisjonen med sesongunderholdning: filmer som foregår i en helt bestemt tid og på et helt bestemt sted for å vekke følelsen, i dette tilfellet sommerferien. Vi har mange julefilmer og Halloween-filmer, men ikke så mange "sommerfilmer", det vil si filmer som utspiller seg nettopp i sommerferiens klisjeer: svømmebassenget, stranden, hotellene og feriestedene, attraksjonene fylt med turister, Pamela-hattene... Denne filmen oppfyller alle disse kriteriene, og er ikke redd for å legge handlingen til en andebåt eller en fornøyelsespark med en uforskammet sans for moro og spetakkel som, kan det hevdes, føles litt for mye for sitt eget beste.

Ikke forvent deg mye, eller noen logikk her: Actionscenene er mange (alltid morsomme å se på) og tar ofte en vending mot det absurde, mens plottet er så forutsigbart som man kan forvente. Gå og se Nobody 2 hvis du likte den første, hvis du ikke gjorde det, vil denne neppe overbevise deg. Jeg må innrømme at jeg følte meg litt skuffet over den første filmen, og forventet at det skulle være en slow-burn-thriller om en helt vanlig mann som ble dratt inn i en voldelig situasjon, og forventet å se hvordan han ville klare det, bare for å slå på Gud-modusen sin for nok en gun-fu-ekstravaganza. Jeg følte det på samme måte med Nobody 2. Spenningen jeg opplevde ved å se hvordan denne stakkars familiefarens ferie sporet av da han uforvarende krysset stier med folk han ikke burde, ble for raskt til et over-the-top blodbad som føltes mer som slutten på Zombieland, med tankeløs moro, men fullstendig uten spenning.

Hvis du ikke har et problem med det, vil du selvsagt ha det kjempegøy med Nobody 2s eksplosive og nesten slapstickaktige finale. Jeg føler bare at disse filmene har litt av en identitetskrise: De har som mål å være en mer jordnær versjon av John Wick -serien, med en karakter du (sannsynligvis) lettere kan relatere deg til enn den allmektige Wick, og uten all den innviklede (men fascinerende) historien. Men det føles som om de halvveis i hver film innser at de har falt ned i alle de vanlige slitne ideene og klisjeene, og velger å kompensere med nok våpen og eksplosjoner til å senke et slagskip. Sluttresultatet er en film som du sannsynligvis vil like ganske mye, men som ikke vil sitte igjen når du kommer hjem.

