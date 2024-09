Nobody 2 er allerede ferdig filmet

Vi har hørt varierende rapporter om planene og produksjonen av actionoppfølgeren Nobody 2, men det ser ut til at mens mange var på rett spor, har innspillingen av filmen gått mye jevnere og raskere enn forventet.

Vi sier dette fordi regissør Timo Tjahjanto har gått ut på X for å bekrefte at Nobody 2 allerede er ferdig innspilt. Den Bob Odenkirk-ledede filmen er ferdig produsert og går nå inn i postproduksjonen, med planlagt premiere i sin helhet i 2025 i august.

Foreløpig har vi ingen offisiell informasjon om handlingen i filmen, og siden produksjonen ble avsluttet for bare noen dager siden, vil vi ikke få se en trailer før om noen måneder. Men det er likevel svært gode nyheter at Nobody 2 er ferdig produsert med rundt 10 måneder igjen til premieren.