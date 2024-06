Nobody 2 kommer i august neste år

Bob Odenkirks Nobody får en oppfølger, og den får premiere 15. august 2025. Filmen har blitt lukket av Universal, med Odenkirk tilbake og Timo Tjahjanto som regissør.

HQ

Tjahjanto er mest kjent for sitt arbeid med The Night Comes for Us, og han skal regissere et manus fra Derek Kolstad, den opprinnelige forfatteren av Nobody og John Wick. I følge Deadline blir plottdetaljer holdt under omslag akkurat nå.

Den opprinnelige filmen fulgte Bob Odenkirk som en tidligere spesialagent som vendte seg bort fra et liv med vold for å forsørge en familie. Han inntar raskt rollen som en myk, men anstendig lokal mann, men lar sine indre talenter skinne for å banke opp en gjeng russiske ungdommer på en buss. Det var tåpelig, men morsom action da den kom ut i 2021, og vi får se om oppfølgeren kan oppnå det samme.