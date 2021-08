Nobody Saves the World har multiplayer og enda flere muligheter

HQ

Da Guacamelee-skaperne i Drinkbox avslørte Nobody Saves the World kunne det virke som om de ekstremt talentfulle utviklerne hadde enda en perle på lur. Det viser seg at vi bare hadde fått en bitteliten smakebit.

Studioets Gamescom-trailer viser at Nobody Saves the World faktisk har multiplayer også, noe som betyr at vi kan samarbeide med en venn for å løse gåter og beseire fiender på ekstremt mange forskjellige måter siden begge to vil kunne ha sine egne former. Som om det ikke var nok får vi også glimt av hvordan hver av oss kan kombinere ulike gjenstander og skapninger, så antall kombinasjoner virker nærmest uendelige. Da er det forståelig at spillet har blitt utsatt til starten av 2022.