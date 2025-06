Nobody Saves the World-utvikleren avduker ny Metroidvania-action-RPG, Blighted

Som en del av Day of the Devs, Drinkbox Studios, utvikleren bak Guacamelee og Nobody Saves the World, har nettopp avslørt sitt neste prosjekt, et Metroidvania action-RPG kjent som Blighted.

Dette spillet er planlagt å til slutt komme på PC og konsoller i 2026, og når det gjelder hva det handler om og hvordan det spiller, kan vi for det første forvente en verden som er beskrevet som et psykedelisk vestlig mareritt. Det nevnes at målet er å lære seg å utnytte Blight, som både er en kilde til kraft, men også et dynamisk vanskelighetssystem. Ved hjelp av dette må du reise gjennom landet, avdekke hemmeligheter, ta ned dødelige fiender og sjefer, og konsumere minner for å bli mer effektiv i aksjon.

Drinkbox går et skritt videre for å diskutere litt om handlingen og fortellingen, og forklarer :

"Før i tiden ble de døde begravet med frø plantet i hjernen. Disse frøene vokste til trær som omringet spillerens landsby. Frukten fra disse trærne var spesiell, den inneholdt minnene fra de døde. Kunnskap og tradisjoner ble videreført gjennom denne frukten i generasjoner.

"Dette fortsatte helt til den som ble kalt Sorcisto, besudlet ritualet. Ved å spise hjernen rå, fikk han enorm makt og kunnskap. Han fortærte hele landsbyen, ødela minneskogen og smittet verden med en dødelig pest.

"Du tar på deg rollen som den ensomme overlevende etter Sorcistos herjinger, og kjemper for å gjenvinne minnene til folket ditt før din egen Blight tar overhånd."

Blighted vil støtte både enspiller-action og også drop-in/drop-out-samarbeid, og spillet vil bli ledsaget av et lydspor komponert av Jim Guthrie, som komponerte lydsporet til Nobody Saves the World.