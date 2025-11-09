Nobody Wants This får fornyelse for tredje sesong

HQ

Til tross for tittelen er det tydeligvis et stort publikum for Netflix' romantiske komiserie Nobody Wants This, ettersom strømmetjenesten nå har avslørt at serien med Kristen Bell og Adam Brody i hovedrollene kommer tilbake for en tredje sesong.

Den andre runden med episoder hadde nylig premiere, men tilsynelatende har de knust målene sine, for i en Netflix Tudum-artikkel bekrefter streameren at vi i 2026 kan forvente at et tredje kapittel debuterer.

Det er ingen detaljer om hva slags handlingspunkter vi kan forvente fra sesong 3, men showrunners Jenni Konner og Bruce Eric Kaplan har delt en uttalelse.

"Vi er så takknemlige overfor Netflix og 20th for å gi oss en ny sesong av Nobody Wants This. Denne jobben er kriminelt morsom. Å jobbe med den unikt begavede Erin Foster, denne utrolige besetningen av talentfulle, morsomme proffer, fantastiske manusforfattere og et utrolig crew har vært en virkelig flott opplevelse."

Ifølge Netflix lå den andre sesongen av serien på førsteplass på Netflix' engelske TV-liste i to uker i strekk, og den hadde 18 millioner visninger i løpet av de første 11 dagene. Spørsmålet er nå om sesong 3 kan nå de samme høye forventningene.