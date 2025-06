Nobody Wants This kommer tilbake på Netflix i oktober

HQ

Det er bare rundt åtte måneder siden Nobody Wants This kom på Netflix og tilsynelatende fanget manges oppmerksomhet. Vi sier dette ettersom strømmetjenesten raskt ga grønt lys for en oppfølgerserie med episoder, som tydeligvis var kommet lenger enn mange kanskje hadde forventet.

Under Tudum-festivalen i helgen hadde Netflix noen nyheter å dele om showet, inkludert at det vil være tilbake så snart som i oktober. Jepp, den andre sesongen kommer rundt 13 måneder etter at den første sesongen ble sluppet, noe som står i sterk kontrast til Stranger Things, for eksempel, ettersom vi måtte vente rundt tre og et halvt år mellom den fjerde og femte sesongen av den serien.

Den nøyaktige datoen for Nobody Wants This: Sesong 2 har premiere 23. oktober, og vi kan forvente at Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons og Jackie Tohn alle kommer tilbake som en del av rollebesetningen.