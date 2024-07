HQ

Jeg tror vi nettopp har funnet 2024s mest polariserende spill. På samme måte som Ninja Theorys Senua's Saga: Hellblade II, er Critical Hit Games' Nobody Wants to Die også en tittel som handler mindre om å være et spill og mer om å være en oppslukende historie, og ja, det betyr at det har mange treff og mange bommerter.

Spillet utspiller seg i en dystopisk cyberpunk noir-versjon av New York City i år 2329, og følger en gretten detektiv som tar på seg oppgaven med å oppklare en rekke kompliserte drap rettet mot byens rikeste og elite. I det 24. århundret er det ikke så lett å dø, for på en Altered Carbon-lignende måte er de rike i stand til å overføre samvittigheten sin mellom kropper ved hjelp av en avansert teknologi som kalles Ichorite. Problemet er at en galning gjør sitt ytterste for å gi mange av de mest innflytelsesrike menneskene i byen sin såkalte "endelige død", noe som betyr at Ichorite blir ødelagt, og at de ikke har noen data eller eksistens å overføre mellom menneskekropper. Det er her Karra kommer inn i bildet igjen, for etter å ha tatt på seg et oppdrag for politisjefen på åstedet for et høyprofilert drap, finner han ut at noe mer står på spill, og setter seg fore å finne ut hva det er som skjer.

Til å være en detektivhistorie er Nobody Wants to Die fantastisk. Her er det stor fortellerkunst og dybde som gir liv til en historie man har lyst til å følge og nøste opp. Karakterene er troverdige og ekte, saken er vrien og mørk og får deg hele tiden til å stille spørsmål ved hva som er sant og ikke sant, og verdensbyggingen er bemerkelsesverdig. Critical Hit Games serverer en virkelig imponerende versjon av New York, en versjon som ville fått enhver Blade Runner -fan til å skjelve i knærne. Det er noen få sentrale byggesteiner i Nobody Wants to Die som løfter spillet til store høyder, men dette er allerede spillets største problem: alt annet holder det tilbake.

Mens du sitter i Karras flygende bil og ser på det endeløse neonbybildet i New York og blir blåst bort av det visuelle og detaljrike, begynner du etter 30 minutter å ønske deg mer i spillmessig forstand, og ærlig talt sliter Nobody Wants to Die med å levere dette. Det beste spillet har å by på, er systemer for å løse forbrytelser, som i bunn og grunn går ut på at du vandrer rundt på avstengte steder og interagerer med avmerkede objekter på en veldig lineær måte for å plukke fra hverandre mysteriet på hvert åsted og deretter sette det sammen igjen ved hjelp av den tidsmanipulerende Reconstructor -enheten. Du samler inn data og informasjon, og kan deretter spille av hvordan handlingene som informasjonen impliserer, ville utspilt seg, helt til du har gjenskapt forbrytelsen, slik at du kan finne detaljer som du ellers ville gått glipp av. Dette er en fascinerende mekanikk, men den brukes ikke på en fascinerende måte.

Det er svært begrenset spillerinnflytelse i Nobody Wants to Die. Dette er ikke et spill der du selv må løse mysteriet, som i L.A. Noire. Når du interagerer med objekter, dukker det opp markører som forteller deg hva du skal gjøre videre, mens Karra og partneren Sara kommuniserer og forklarer nøyaktig hva som skjer. Til å være et mysteriespill er det ikke noe mysterium å løse, det er for lineært og lar ikke spilleren sette sitt eget preg på historien. Du kan ikke gjøre feil, du kan ikke gjøre feil, eller følge spor og tråder som leder deg på feil vei. Det finnes bare det rette svaret, og spillet holder deg i hånden hele veien til du finner det. Dette ville ikke vært et like stort problem hvis det var større mekanisk dybde, men det er det ikke. Nobody Wants to Die er nærmest en gangsimulator, og det eneste forsøket på å få deg til å tenke annerledes er å introdusere et røntgen- og UV-lysverktøy som gjør at du kan følge ledninger skjult i vegger eller blodspor som er usynlige for det blotte øye. Til å være et spill som utspiller seg i år 2329, føles kriminalteknologien veldig kjent...

Jeg er ikke imot spill som er jevnere og har mindre mekanisk dybde (jeg elsket Hellblade II til å begynne med), men de må gjøre opp for det andre steder, og igjen, Nobody Wants to Die gjør ikke dette. Til tross for at det er en dystopisk metropol som minner om Star Wars Coruscant, føles denne versjonen av NYC tom. Du møter knapt på noe liv, og hadde det ikke vært for at du ser strømmer av flyvende biler i det fjerne, ville jeg gått så langt som å si at byen var tom. Det er en tydelig mangel på menneskelig innflytelse, men spillet forsøker å mildne dette ved at Karra hele tiden snakker med Sara gjennom en øresnegl.

Dialogen er stort sett godt fremført, med karakterer som føles ekte og karismatiske. Karra er en stereotyp tvers igjennom, han er en gråhåret noir-detektiv som snakker i en barsk Harrison Ford-lignende tone, bruker konstante sammenligninger og metaforer, drikker sprit som om det skulle gå av moten, og har samme emosjonelle dybde som en sementblokk. Men han er kul og suave, og du kommer til å like ham, selv når han lirer av seg rare og malplasserte alternative replikker som du kan tvinge ham til å spytte ut ved hjelp av dialogsystemet. Dette har forresten også sine laster. Nobody Wants to Die framstiller seg selv som et spill med forgreninger og dype dialogalternativer og valg, men i virkeligheten merker du aldri hvordan disse utfolder seg før i sluttfasen, når du får en slutt som avhenger av dine mer omfattende beslutninger. Igjen, dette er ikke L.A. Noire, hvor du kan miste en verdifull ledetråd eller gjøre en alliert opprørt hvis du velger feil dialogalternativ i en samtale.

Du kan overse den typiske jank som følger med et AA-spill som Nobody Wants to Die, jank som sære ansiktsanimasjoner og tidvis klønete mekanikk. Men de andre elementene er et større problem. Det er tydelig kvalitet og potensial med Nobody Wants to Die, enten det er estetikken og verdensoppbyggingen, forestillingene og den mystiske fortellingen, til og med den slående og detaljerte grafikken, men selve spillingen overlater mye å være ønsket. Etter fire timer med å fullføre det som egentlig er quick-time events for å bruke mange av verktøyene og systemene på plass og følge en historie som like gjerne kan være på skinner, begynner du å miste interessen for Nobody Wants to Die.

Det eneste jeg vil si om dette spillet som fungerer i sin favør, er at det er veldig konkurransedyktig priset. Du kan hente en kopi for £ 20, og for £ 20 får du en veldig interessant sci-fi, cyberpunk, noir-opplevelse. Critical Hit Games har tydeligvis mye talent, og forhåpentligvis er Nobody Wants to Die et tegn på hva som skal komme fra dette studioet når de har mer støtte og ressurser til rådighet. Men som jeg har sagt et par ganger, er det klare begrensninger med dette spillet, begrensninger som hindrer Nobody Wants to Die fra å være bra og får det til å føles som en glorifisert teknisk demo til tider. Dette er kanskje den beste visualiseringen av en cyberpunk-by vi noensinne har sett i et videospill, det er definitivt der oppe, men det sliter med å være så mye annet.