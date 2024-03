Nobody Wants to Die annonsert og lanseres i år

Nobody Wants to Die beskrives av utviklerne Critical Hit Games som et "noir-inspirert cyberpunk-spill", og slippes senere i år til PC, Xbox Series S/X og PlayStation 5.

Historien utspiller seg i New York City i 2329, der folk har evig liv ved å lagre bevisstheten sin i store minnebanker, som deretter kan overføres til et annet menneske hvis du har råd til å betale abonnementsprisen.

Du tar rollen som James Karra, som jobber på Mortality Department med å etterforske en massemorder som er ute etter byens rikeste innbyggere - og som spiller bruker du Karras evne til å manipulere tiden til å undersøke åsteder og avdekke spor som kan avsløre sannheten bak mordene.

Nobody Wants to Die er under utvikling med Unreal Engine 5 og vil bli utgitt i 2024. Hva synes du om premissene for historien?