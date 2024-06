Nobody Wants to Die: Blade Runner møter BioShock

HQ

Det har tatt litt tid, men vi begynner å se flere og flere spill som virkelig tøyer grensene for moderne spillutvikling, og det grafisk imponerende Unreal Engine 5. Ninja Theory presenterte nylig en visuell godbit i Senua's Saga: Hellblade II, og i juli er det tid for den lille polske utvikleren Critical Hit Games å ta steget opp med Nobody Wants to Die.

HQ

Dette er et narrativt eventyrspill som utspiller seg i en dystopisk og svart versjon av det 24. århundrets New York City. Året er 2329 for å være helt nøyaktig, og spilleren inntar rollen som detektiven James Karra mens han forsøker å løse en rekke sammenkoblede forbrytelser som ser ut til å være rettet mot byens elite. Siden vi befinner oss i en fjern fremtid, har New York City flygende biler, en uendelig skyskraperhorisont og neonlys, men stilen og temaet er også veldig 1930-tallsaktig, med art deco-arkitektur, elegant og elegant bildesign og mote som ville gjort selv Frank Sinatra misunnelig. Nobody Wants to Die har en helt unik estetikk som føles uanstrengt kul og elegant, samtidig som den er dyster, mørk og dystopisk.

Sammenligningene med temaet og stilen strekker seg videre til prosjekter som Blade Runner og Altered Carbon. Det er en grunn til at spillet heter som det gjør, og det er fordi døden i denne fjerne fremtiden er blitt effektivt erobret. Folk lever mye lenger enn noen gang før, over flere liv, takket være en ny teknologisk innovasjon som bevarer minnet utover kroppene. Igjen, tenk Altered Carbon. Men mennesker er fortsatt dødelige, og med litt knokefett er det fortsatt lett å drepe mennesker, selv om det ikke skjer så ofte lenger. Det er her detektiv James kommer inn i historien, for i Nobody Wants to Die får du i oppgave å stille spørsmål som andre ville ansett som unødvendige. Byens elite dør på bisarre, men likevel lett forklarlige måter, og mens politiet gjerne dekker over alle detaljer som skjuler seg under overflaten, ser James at det er mer enn det som møter øyet, selv om det å stille spørsmål utsetter ham for alvorlig fare.

Dette er en annonse:

Ved å besøke ulike åsteder rundt om i byen begynner James å sette sammen et overordnet plott, og det gjør han ikke bare ved hjelp av sine detektivkunnskaper, men også ved hjelp av BioShock-lignende dingser som lar ham manipulere åsteder på en rekke ulike måter. Rekonstruktøren lar James bokstavelig talt rekonstruere elementer på åstedet, men han trenger ledetråder for å kunne gjøre det, og det er her spillerens handlekraft og intuisjon kommer inn i ligningen, ettersom du må gjennomsøke åstedet og finne alt som kan inneholde svar. Du kan finne gjenstander som du må interagere med for å finne flere ledetråder, eller kanskje du i stedet må ta frem en røntgeninnretning for å se under gulvet og følge skjulte kabler, eller en UV-lysinnretning for å følge et blodspor som er usynlig for det blotte øye. Ved å kombinere en rekke ulike detektiv- og detektivteknologier og -metoder handler Nobody Wants to Die om metodisk å sette sammen det som ser ut til å være et tilsynelatende enkelt åsted, for å finne hemmeligheter som den uidentifiserte gjerningsmannen og morderen jobber på spreng for å beskytte.

Selv om Nobody Wants to Die først og fremst er et lineært spill, finnes det også elementer av spillervalg. Det finnes mindre dialogsystemer som gjør at du av og til kan bestemme hvordan James skal svare kollegene sine, og ved hjelp av rekonstruktøren må du bestemme hvilken tilstand åstedet skal være i før du forlater det. Skal du gi politiet mer grunn til å mistenke en forbrytelse, eller skal du i stedet etterlate åstedet i en tilstand som skriker selvmord eller ulykke? Valget er ditt, men uansett hva du velger, vil det lede deg inn på en av de ulike sluttene som spillet tilbyr.

Dette er en annonse:

Ut fra det jeg har sett av Nobody Wants to Die så langt, er det tydelig at Critical Hit virkelig har fått til følelsen og estetikken. Dialogen og skuespillet ser ut til å gå hånd i hånd med å skape en svart og dyster setting, og de slående bildene og grafikken gir et så beskrivende bilde at i kombinasjon med førstepersonsspillet ser det ut til at de oppslukende kvalitetene er helt i toppklasse. Jeg har noen spørsmål når det gjelder hvordan spillingen tilbys. De delene av Nobody Wants to Die som jeg har blitt vist, minner meg litt om Senua's Saga: Hellblade II, i og med at vi er på grunn av et veldig imponerende spill av høy kvalitet som kanskje mangler litt i den faktiske spillingen og spillerens interaktivitetssiden av ting. Dette kan riktignok endre seg etter hvert som Critical Hit viser frem mer av tittelen, for akkurat nå er alt dette et inntrykk basert på ett åsted i ett nivå.

Når vi snakker om Hellblade -sammenligningene, var det mot slutten av nivået en kort erting av det som ser ut til å være en slags psykologisk kamp som detektiv James også står overfor. Hallusinasjoner og minner ser ut til å plage detektiven, spesielt når han når viktige øyeblikk på åstedene, og spørsmålet er om vi også vil bli stilt overfor å avgjøre hva som er virkelig og ikke.

Uansett gleder jeg meg til Nobody Wants to Die. Dette ser ut til å være et veldig stilig og elegant noir eventyr-mysteriespill, et som ser ut til å ha spikret stemningen og temaet i en futuristisk 1930-inspirert New York City. Det er noen få spørsmålstegn som gjenstår for meg, men generelt ser det ut til at Critical Hit er på noe spesielt her, noe som kan skille seg ut og virkelig trives i det som ser ut til å være en ganske karrig juli for videospill.