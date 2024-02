Nobuo Uematsu: "Jeg tror ikke jeg kommer til å komponere musikk til et helt spill igjen"

HQ

En seriøs kandidat til å være verdens mest berømte spillkomponist er Nobuo Uematsu. Han er selvsagt mest kjent for å ha laget musikken til de ni første spillene i Final Fantasy-serien (han har også laget Final Fantasy-musikk etter det, men ikke alene).

Andre titler på Uematsus CV inkluderer Rad Racer, Blue Dragon, Lost Odyssey og Fantasian. Fantasian ble utgitt i 2021, og var siste gang 64 år gamle Uematsu laget et helt soundtrack selv. Og det skal vi visst ikke håpe på mer av. I et intervju med den tyske avisen Die Zeit forklarer han at "jeg tror ikke jeg kommer til å komponere musikk til et helt spill igjen".

Siden han i utgangspunktet er i pensjonsalderen og heller vil tilbringe tiden med bandet sitt, forstår vi ham godt. I Final Fantasy VII: Rebirth, som slippes denne uken, får vi imidlertid høre nye tolkninger av noen av hans mest kjente sanger, samt et helt nytt spor kalt "No Promises to Keep".

Og det er nok slik vi kommer til å nyte musikken hans i fremtiden, enten i form av nye versjoner av gamle låter eller sporadiske bidrag til nyere spill. Man kan ikke velge og vrake, som det heter, og vi håper han blir værende lenge i spillverdenen, selv om han ikke lenger komponerer hele spill.