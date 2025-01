Noctua NF-A14x25 G2 PWM (Sx2-PP)

Noctuas NF-serie har nå blitt kraftig oppdatert, og det lange modellnummeret i overskriften skyldes ganske enkelt at Noctua selger et sett med NF-A14x25 G2-vifter som to deler med tilbehør. Det er derfor de kalles Sx2-PP, siden det er et sett som er laget spesielt for Push-Pull -konfigurasjon. Det er også en superfin og ekstremt informativ pakke med mye ekstra tilbehør. Vi har imidlertid også testet enkeltvis.

Du kan også få en versjon som heter LS-PWM, eller Low-Speed. Denne slipper vesentlig mindre luft gjennom, men støynivået er også bare 12 dB, så lykke til med å høre det. Det finnes til og med en rund versjon som heter A14x25r G2 for luftkjølere. Bare for å understreke hvor nerdete Noctua er, kommer deres toppmodell for luftkjøling i to forskjellige versjoner, hver optimalisert for henholdsvis AMD- og Intel -CPUer, med minimale forskjeller i overflatene, noe som åpner for muligheten til å optimalisere litt og til og med få noen grader mer kjøling ut av den i forhold til en modell som fungerer med begge.

Noctua er ikke et selskap som er kjent for å lansere nye versjoner av det samme produktet. G2-versjonen av NF-A14-viften har vært et tiår under utvikling, og det er mest sannsynlig en blanding av å ha et ganske godt utgangspunkt og å ta små skritt om gangen, hele tiden. Jeg pensjonerte bare noen Noctua-vifter jeg hadde i fjor som sannsynligvis var over 15 år gamle, ikke fordi de var defekte, men rett og slett fordi jeg hadde gitt opp å rengjøre dem.

Men NF-A14x25 G2 PWM er Noctuas nye 140 mm flaggskipmodell. Det finnes en rekke smarte forkortelser, men de dekker alle over reelle produksjonsmetoder og optimaliseringer. Det er altså ikke markedsavdelingen, men ingeniørene hos Noctua som har det store budsjettet. Dessverre gjenspeiler prisen dette: £70 for en enkelt og rundt £130 for et sett med Sx2-PP.

Det hele er laget av flytende krystallpolymer, et fantastisk plastmateriale som pussig nok også finnes i en versjon som heter Kevlar, og som de fleste nok kjenner til. Den versjonen Noctua bruker heter Sterrox, som har den egenskapen at den danner en veldig jevn kjedestruktur når den smeltes. Det er deres egen versjon, som bruker glassfiber for avstivning på molekylært nivå, og den kjennetegnes av høy iboende treghet, styrke, praktisk talt ingen termisk ekspansjon, og den er fri for kryp, et fenomen der polymermaterialer som utsettes for vedvarende mekanisk stress kontinuerlig deformeres, selv ved romtemperatur. Som sagt, Noctua er nerder på et litt annet nivå enn de fleste. Selv navet der bladene møtes, er gjennomtenkt og optimalisert.

Og så er det bruken av impellere med winglets, den oppadvendte finnen man ser på noen Boeing- og Airbus-fly, som gir ekstra løft. Men jeg lurer på om Noctua bruker dem mer for å stoppe vibrasjonene som oppstår fordi det er en trykkforskjell på viftebladet, ettersom den ene siden suger og den andre siden blåser. Dermed er det en forskjell i trykk.

Så hvorfor bør du kjøpe et Sx2-PP-sett? Fordi vi trenger å ta et skritt opp nørdstigen. Faktum er at to vifter som kjører push-pull, noe som betyr at de kaster luften i samme retning og at den ene suger mens den andre skyver luften, kan skape noen hørbare forstyrrelser. Ved å ha dem på minimalt forskjellige hastigheter, den ene 25 RPM langsommere, den andre 25 RPM raskere enn den innstilte hastigheten, unngår du dette. Å justere 1 % av viftens maksimale hastighet krever mye finjustering, men det er bra at Noctua bruker en etaPerf-motor, en motor med magnetiske sensorer og høy effektivitet, kombinert med et sterkt motorsystem som også kan kompensere for den statiske motstanden som ofte finnes i et datamaskinkabinett. Skulle du være så uheldig at rommet maskinen er plassert i fortsatt forårsaker ringing eller støy ved disse frekvensene, kan du ganske enkelt justere programvaren, eller gå old-school ved å bruke en støysvak adapter som følger med.

Noe av det beste med disse viftene er at de er optimalisert for å fungere mot faste overflater, som på en AIO eller andre kjølefunksjoner, samtidig som de har beholdt mange av de akustiske forbedringene, som gummimansjetter og pakninger som reduserer vibrasjoner som overføres til kabinettet. Den leveres til og med med en silikonmembran for montering på vannkjølere for optimal demping, og så har den seks års garanti. Det betyr kanskje ikke så mye, siden de er vurdert til å ha en levetid som tilsvarer over 17 år, 24 timer i døgnet. Men ingenting av dette betyr noe hvis ytelsen ikke står i stil.

Noctua lover en hastighet på 1500 RPM, en luftstrøm på 155 m³/h/91,6 CFM og et maksimalt støynivå på 24,8 dB eller 19,7 dB med lavstøyadapteren. Det skal også sies at de bruker i underkant av 2,3 watt på full hammer.

Vi målte 1513 RPM på maks turtall, ikke at man normalt kommer opp i det, men i overkant av 3 watt. Støyen ble målt ved å ha en ramme som viften er festet til og koblet til en PWM-kontroller for å unngå bakgrunnsstøy fra datamaskinen. Ved 1500 RPM nådde den 31,1 dB, også mye mer enn oppgitt. Men maksimal hastighet var også høyere. Støyen trengte ikke å skrues mye ned før den falt til 25 dB. Dessverre har vi ikke tilgang til følsomt utstyr som kan måle under 20 dB, så vi måtte gi opp å teste med det støysvake adapteret - men vi kan legge til at det bare kan høres når du fører øret veldig nærme, og da er det fortsatt stort sett bare en hvisking. For selv om du kan måle noe lyd, er den relativt lavfrekvent og umulig å høre når den først er installert i en datamaskin.

Ganske konsekvent var temperaturen 1,5-2 grader kaldere, uansett hvilke andre vifter vi testet mot fra de dyre seriene fra de store merkene. Dessverre har jeg ikke tilgang til en 420 mm AIO PT, men jeg kan ikke se at resultatet skulle bli annerledes på grunn av dette. Det morsomste var nesten å fyre dem opp på full guffe og kjenne den vanvittige kulden og luftstrømmen som kom gjennom High-Airflow -kabinettet som ble brukt, samtidig som det var helt lydløst.

Noctua er fortsatt kongen av vifter med denne oppdaterte versjonen, og til tross for at de ikke helt lever opp til sine egne tall, er de fortsatt svært stillegående.