Node: The Last Favor of the Antarii utvikler avslører hvordan det var å lansere et spill rundt Hollow Knight: Silksong

HQ

En skyggelansering kan være spennende for fansen, men når det er et så stort spill som Hollow Knight: Silksong, kan det være litt av et slag for andre indie-utviklere som lanserer i en lignende tidsramme. Node: The Last Favor of the Antarii er et slikt eksempel.

Vi tok en prat med Ramón López, seniormodellerer og spilldesigner hos Laspus Games, som fortalte oss litt om hvordan det var å lansere rundt Silksong. "Det har blitt utgitt i en måned, på samme tid mer eller mindre som det store spillet ... Silksong, ja. Så dette er litt mindre bra for oss, men Silksong er et flott spill, så det er greit," sa han.

Det virker ikke som om López har noe imot Team Cherry-suksessen, og Node: The Last Favor of the Antarii er et flott spill i seg selv. Hvis du vil høre mer om denne indieperlen, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor: