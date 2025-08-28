Noe i stil med Hotel Dusk neste gang? Kanasaki snakker om fremtiden etter Dear Me, I Was...

HQ

På Gamescom i forrige uke, og etter å ha fullført og anmeldt Dear Me, I Was..., fikk vi sjansen til å møte og snakke med den legendariske kunstneren Taisuke Kanasaki (Another Code, Hotel Dusk) og den modige regissøren Maho Taguchi, som mer enn gjerne diskuterte fortid, nåtid og til og med fremtid i det eksklusive intervjuet med Gamereactor som du kan se nedenfor.

I videoen forteller begge hvordan teamet bevisst holdt spillerinteraksjonen på et minimum for å fokusere på emosjonell historiefortelling. Inspirert av Firenzes filosofi bestemte de seg for at hvert interaktive øyeblikk (som brevveksling, som vi syntes var rørende) måtte føles "meningsfylt, ikke mekanisk". Taguchi-san forklarte at det å legge til for mange spillelementer potensielt ville distrahere fra fortellingen og svekke den følelsesmessige tyngden i opplevelsen.

"Hvis vi hadde lagt til for mange interaktive elementer, ville det ha blitt for mye spill. Målet vårt var å få hvert øyeblikk du interagerer til å føles meningsfylt for historien."

Dear Me, I Was... er foreløpig eksklusivt tilgjengelig på Nintendo Switch 2, der det snart fyller én måned. Under intervjuet spurte vi om plattformvalget, den nylige utgivelsen og Mouse Mode, eller muligheten for å glede veteranfans med fullverdige grafiske eventyr i stil med de elskede Another Code- og Hotel Dusk/Last Window-seriene. På spørsmål om fremtidsplanene avslørte Kanasaki-san at han er usikker på om han vil fortsette med rotoscoping, akvarell-animasjonsteknikken på toppen av FMV-opptak som definerer spillets visuelle stil. While Dear Me, I Was... er bare andre gang han bruker denne teknikken etter Hotel Dusk, men han antydet at han muligens vil ta fatt på et større eventyrprosjekt sammen med Taguchi-san i fremtiden, selv om ingenting er avgjort ennå.

"Jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å fortsette å bruke rotoscoping, men jeg vil gjerne samarbeide med Taguchi-san igjen ... kanskje på et større eventyr neste gang."

Et annet sted i intervjuet snakker Kanasaki og Taguchi om valget av Nintendo Switch 2 som midlertidig eksklusiv plattform , muligheten og viljen til å bringe Dear Me, I Was... til andre plattformer, og hvor vanskelig det er å rotoskopere små kattunger.