Noe som er ganske uvanlig for en Steam Next Fest-demo, legger Order of the Sinking Star til en mer innhold i dag

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Order of the Sinking Star, det nyeste spillet fra Jonathan Blow - skaperen av Braid og The Witness - og teamet hans hos Thekla, har sluttet seg til tusenvis av andre demoer i den pågående Steam Next Fest. I motsetning til mange av disse demoene får imidlertid dette fantasy-puslespillet en ganske omfattende innholdsoppdatering for demoen, noe som betyr at hvis du spilte den tidligere i uken, kan det være lurt å komme tilbake for å oppleve noe nytt.

Som forklart i en pressemelding, vil demospillere i dag, den 19. juni kl. 18, få tilgang til to nye helter - Bard og Druid - samt mange nye gåter å løse og nye områder å utforske. Dette er din sjanse til å komme enda lenger i spillet før lanseringen av fullversjonen, og du vil kunne se hva som skjer når verdenene i « Order of the Sinking Star » begynner å kollidere.

Order of the Sinking Star Demoen har allerede vist seg å være populær på Steam Next Fest, og havnet blant de fem beste enkeltspillerdemoene og de 15 beste demoene totalt under festivalen. Demoen til « Order of the Sinking Star » er tilgjengelig frem til Steam Next Fest avsluttes, den 22. juni, men fremgangen din vil overføres til det fullstendige spillet, så spill mens du kan.

"Demoen gir en forsmak på det fullstendige spillet og gir spillerne en følelse av omfanget og dybden i designet. Etter å ha jobbet med dette i 10 år, er jeg veldig glad for at spillerne endelig kan prøve det ut," sa Jonathan Blow.