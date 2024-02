Noel Fielding spiller hovedrollen som Storbritannias største motorveimann i The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin

Apple Apple TV+ har skapt en ganske sofistikert portefølje med sin strømmetjeneste, ettersom man ofte kan gå til Apple TV+ for å finne prosjekter fra kjente Hollywood-regissører og stjerner som ønsker å vise frem talentet sitt. Derfor er det ganske overraskende at teknologigiganten har bestemt seg for å henvende seg til Noel Fielding og kjøpe seg inn i den britiske personlighetens særegenheter.

Streamingtjenesten har avduket den første traileren for den kommende komedieserien The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin, en serie som vil presentere et fiktivt sett med historier rundt den berømte landeveisrøveren, som var mest kjent for sin sjarm, opptreden og sitt flotte hår.

Det ser selvsagt ut til at vi kan vente oss en ganske sprø og uvanlig opplevelse når serien kommer på strømmeplattformen allerede 1. mars 2024, med Hugh Bonneville og Greg Davies i hovedrollene sammen med Fielding som Dick Turpin.