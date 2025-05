Noen argentinske fans går over streken og trakasserer andre førere i Formel 1

HQ

Giftige fanskarer finnes overalt, og Formel 1 er ikke unntatt fra respektløse fans som går over grensen for det akseptable. Nylig måtte Formel 1 håndtere nettovergrep mot alpinføreren Franco Colapinto, hvis argentinske fans (et mindretall av dem, selvfølgelig) fortsatte med å fornærme og misbruke konkurrentene hans.

En (svært liten) hendelse mellom Colapinto og Yuki Tsunoda i forrige uke førte til at Alpine og FIA tok affære og manet til respekt. I Tsunodas tilfelle brukte noen rasistiske skjellsord da den japanske føreren gestikulerte sint da Colapinto hindret ham i en FP1 forrige fredag, selv om Colapinto selv senere sa at Tsunoda hadde rett til å være sint etter en ganske vanlig hendelse. Men det var ikke en isolert hendelse.

Falske nyheter om Jack Doohan i nyhetene i Argentina

Et annet offer for Colapintos ekstremistiske fans er Jack Doohan, Colapintos lagkamerat hos Alpine, som ble "degradert" på grunn av sine dårlige prestasjoner, slik at Colapinto, som startet sesongen som reservefører, kunne bli "midlertidig" hovedfører, i hvert fall i noen løp. Doohan har mottatt trakassering på nettet fra noen argentinske fans siden sesongstart, og nylig, da de to førerne byttet seter, ble det verre, og kom inn i falske nyheter.

En parodikonto fant tilsynelatende på en historie om Doohans far som angivelig skulle ha gjort narr av Colapintos krasj i kvalifiseringen. Det hele var falskt, men noen argentinske utsalgssteder tok det som ekte, som rapportert av Motorsport.

FIA fordømmer trakassering på nettet i Formel 1 og forsvarer Tsunoda og Doohan

"Jack Doohan og Yuki Tsunoda er flotte mennesker, svært talentfulle førere og ambassadører for sporten vår som, sammen med sine familier, bør behandles med respekt i stedet for å bli misbrukt av folk som gjemmer seg bak sosiale medier", la FIA til i en uttalelse.

Med økningen av giftighet i Formel 1, oppfordret Colapinto selv sine tilhengere til å vise mer respekt. Mange argentinske fans har også sendt Tsunoda støttemeldinger og bedt om unnskyldning for oppførselen til andre argentinske fans.

"Formel 1 er et nært fellesskap, og vi fordømmer alle disse handlingene og vil fortsette å jobbe på tvers av sporten for å kollektivt blokkere og rapportere misbruk til sosiale medier, men vi trenger at disse plattformene gjør mer for å stoppe spredningen av sjofle kommentarer og misbruk", la FIA til.