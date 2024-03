Noen av de beste Destiny 2-våpnene noensinne er tilbake.

HQ

Hvis du ble lei av å bli klappet av Luna's Howl, Mountaintop eller Recluse i Crucible i Destiny 2 for mange år siden, har vi dårlige nyheter til deg (eller veldig gode nyheter hvis det var du som klappet). Bungie har nemlig planer om å bringe tilbake en rekke tidligere solnedgangsvåpen, alle som en del av Into the Light -innholdet som debuterer i april.

Som det ble bekreftet i en livestream dedikert til den gratis innholdsoppdateringen i går kveld, ble det avslørt at 12 av de beste Destiny 2 våpnene gjennom tidene kommer tilbake, med dette inkludert den nevnte granatkasteren, SMG og håndkanonen, og Hung Jury, Blast Furnace, Midnight Coup, Elsie's Rifle, Succession, Forebearance, Falling Guillotine, Edge Transit, og Hammerhead.

Into the Light I tillegg kommer det et nytt rustningssett for hver av de tre klassene som sies å være inspirert av tidlige Destiny 2, samtidig som noen ekstra godbiter også gjør sin debut, for eksempel en ny shader.

Alt dette er ganske trivielle greier, med mindre du er en mangeårig fan av Destiny 2, der du uten tvil gleder deg stadig mer til å introdusere disse nesten uovertrufne våpnene i samlingen din.